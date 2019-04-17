شركات طيران: قيود أمريكية على الخطوط القطرية قد تضر باتفاقات طيران‎

قالت ثلاث شركات طيران أمريكية في خطاب إلى مسؤولين اليوم الأربعاء، إنه لا يجب على الحكومة الأمريكية أن تقيد رحلات الخطوط الجوية القطرية أو طيران إيطاليا إلى الولايات المتحدة، لأن ذلك سيؤدي لانهيار اتفاقات أخرى للطيران حول العالم.

وتفحص واشنطن استحواذ الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة على حصة 49% في طيران إيطاليا، التي تُسير رحلات إلى وجهات في الولايات المتحدة منذ يونيو حزيران، وهي صفقة يقول مشرعون أمريكيون إنها قد تنتهك التزامًا من جانب شركة الطيران الخليجية بعدم إضافة رحلات جديدة للسوق المحلية.

لكن في خطاب لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزيرة النقل إلين تشاو قالت شركة طيران جيت بلو إيروايز وشركتا الشحن فيديكس وأطلس إير وورلد وايد هولدنجز، إن تقييد حقوق الخطوط الجوية القطرية وطيران إيطاليا قد يؤدي إلى إجراءات عقابية ضد شركات الطيران الأمريكية.

وكتبت الشركات ”فيما يخص جيت بلو، التي أعلنت للتو أنها تنوي بدء رحلات إلى لندن من نيويورك وبوسطن بداية من 2021، إمكانية وجود رد انتقامي سيكون له تأثير مدمر على قدرة الحصول على تصريح للعمل في الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق السماوات المفتوحة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي“.

ويشير الخطاب لإجراءات عقابية محتملة من الاتحاد الأوروبي، وأضاف أن القيود ”سيكون لها أيضًا أثر معرقل على شركات الطيران الأمريكية التي تقدم خدمات نقل الركاب، والتي تسعى إلى تدشين خدمة جديدة للاتحاد الأوروبي“.

ووقع على الخطاب المديرون التنفيذيون للشركات الثلاث.

وجاء في الخطاب ”لا شك في أن منع الوصول للأسواق العالمية، سيكون عقابًا يقود لأسعار أعلى وخيارات أقل للمسافرين والمستهلكين وشركات الشحن الأمريكية“.

كما تدرس جيت بلو تسيير رحلات في المستقبل إلى وجهات أوروبية بخلاف لندن.

وتتبنى مجموعة تمثل أكبر ثلاث شركات طيران في الولايات المتحدة، وهي امريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد كونتنينتال هولدينجز رأيًا مخالفًا، وقالت إنها قلقة من أن الخطوط الجوية القطرية تنتهك اتفاقها مع الولايات المتحدة.

وتقول الخطوط الجوية القطرية، إن حصتها في طيران إيطاليا ”متماشية كليًا“ مع التفاهمات الأمريكية القطرية التي تم التوصل إليها العام الماضي، وهي اتفاق إضافي ملحق باتفاق السماوات المفتوحة بين الولايات المتحدة وقطر.