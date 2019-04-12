تكبّدت خسائر بـ 15 مليون دولار.. ”الخطوط التونسية“ في مرحلة حرجة

أعلن المدير العام للخطوط الجوية التونسية، إلياس منكبي، الجمعة، أنّ الخطوط تمر بمرحلة حرجة، بسبب الخسائر التي منيت بها، موضحًا أن الخسائر التي تكبّدها ”خط توزر- باريس“، خلال الأعوام العشرة الأخيرة، بلغت 45 مليون دينار تونسي ”15 مليون دولار“، مقابل عدم تجاوز الحجوزات الـ50% في الرحلة الواحدة.

جاء ذلك، خلال ندوة صحفية حول مشاكل القطاع السياحي بمحافظة توزر جنوب البلاد، لا سيما مشاكل قطاع الطيران المدني، من أهمها عدم استقرار الرحلات الجوية.

من جانبها، ذكرت يسر شواري، المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية، الجمعة، أنّ ”الشركة اضطرّت لتسيير رحلاتها الداخلية بطائرتين، بعد عطل فني بطائرتها الثالثة، وعدم القدرة على اقتناء قطع الغيار اللازمة لإصلاحها“، مبينة أن ”هذا النقص في الطائرات تسبّب بتأخير وإلغاء عدد من الرحلات، ما خلّف حالة من التذمر والاستياء لدى المسافرين“، موضحة أنّ ”الخطوط الداخلية سجلت خسائر للشركة بحوالي 3 ملايين دولار“.

وأعلنت ”الخطوط التونسية“ مؤخّرًا أنها خسرت نحو 700 ألف دولار، بسبب الإضراب الذي شهدته البلاد في القطاع العام والوظيفة العمومية، إضافة إلى المشاكل التي تتخبّط فيها الشركة، التي وصلت حدّ سرقة أمتعة المسافرين، وذلك في سابقة مدوّية لا تزال تثير جدلًا واسعًا في البلاد.

يُذكر أن وزير النقل التونسي تطرّق إلى ملف سرقة أمتعة المسافرين خلال جلسة مساءلة في البرلمان مؤخرًا، وأكّد أن الوزارة تتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة بهذا الملف؛ للقضاء على ظاهرة سرقة أمتعة المسافرين.

جاء ذلك عقب تفكيك الأمن التونسي لمجموعة من العصابات المختصة في سرقة أمتعة المسافرين بمطار قرطاج الدولي، حيث تمت إحالة كافة المتهمين إلى القضاء لإصدار أحكام بشأنهم .