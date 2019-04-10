إيرباص تعين رئيسًا تنفيذيًا جديدًا

المصدر: ا ف ب

أعلنت شركة إيرباص الأوروبية العملاقة لصناعة الطائرات، الأربعاء، تعيين الفرنسي غيوم فوري رئيسًا تنفيذيًا للشركة، وسط تطلعاتها للاستفادة من المشاكل التي تعاني منها منافستها الأمريكية بوينغ، والحد من تأثيرات بريكست وتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية.

وسيخلف فوري (51 عامًا) توم إندرز الذي استقال بعد خمس سنوات من قيادة الشركة التي مقرها فرنسا، وتوظف 129 ألف شخص في صناعة الطائرات والمروحيات والأقمار الاصطناعية.

وأشرف اندرز على توسيع الشركة، ولكن فترته خيم عليها القرار الأخير بوقف إنتاج طائرات ايه 380 سوبر جمبو العملاقة التي كانت تمنى بخسائر، والتحقيقات المتعددة في الدفعات المالية المشتبه بها.

وأثار مبلغ التقاعد الذي حصل عليه إندرز الألماني وقيمته 37 مليون يورو (41 مليون دولار) جدلًا في فرنسا، ووعدت الحكومة بأنها ستصدر قرارًا يحد من الدفعات الكبيرة التي تقدمها الشركة.

وسيرث فوري شركة وضعها المالي قوي وتحقق أرباحًا كبيرة، ولديها طلبات لنحو 7350 طائرة تكفي لتشغيل مصانعها لعشر سنوات بوتيرة الإنتاج الحالية.

ويرى المحللون أنّ أمام إيرباص فرصة لتحقيق الأرباح من سوق الطيران المزدهر خاصة في آسيا، ومن وقف طائرات بوينغ 737 ماكس في العديد من دول العالم بعد حادث تحطم طائرتين من هذا الطراز.

وبحسب الاتحاد الدولي للطيران (أياتا)، فإن آسيا ستشهد أكبر نمو في قطاع الطيران خلال السنوات العشرين المقبلة، حيث سيأتي أكثر من نصف المسافرين من تلك المنطقة.

وسيواجه فوري عددًا من المشاكل، من بينها التعامل مع تداعيات قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي يهدد بعرقلة سلسلة إمدادات الشركة الطويلة والمعقدة.

كما تعتبر الولايات المتحدة مصدر قلق آخر لمجموعة إيرباص بعد أن انتقد ترامب الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بسبب دعمه المالي لإيرباص، وتوعد بفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية.

ولأكثر من عقد تبادلت بروكسل وواشنطن الاتهامات بتقديم الدعم المالي لبوينغ وإيرباص، وخاضت معارك عديدة في منظمة التجارة العالمية التي تشرف على تنفيذ القوانين التجارية.