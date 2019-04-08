مصادر: الطلب على سندات أرامكو السعودية يتجاوز 50 مليار دولار‎

قالت مصادر مطلعة، إن أرامكو السعودية تلقت طلبات اكتتاب بأكثر من 50 مليار دولار في باكورة إصداراتها من السندات الدولية، والذي كان من المتوقع أن يكون في حدود عشرة مليارات دولار.

وتعكف شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة، على تسويق إصدار السندات المقومة بالدولار، والمقسم إلى ست شرائح بآجال تتراوح بين ثلاث سنوات و30 عاما.

ونقلت ”رويترز“ عن أحد المصادر قوله اليوم الاثنين، إن ”حجم الطلب وصل إلى 60 مليار دولار“. وستكون هذه أعلى قيمة لطلبات الاكتتاب منذ الإصدار الذي طرحته قطر العام الماضي وجذب أوامر اكتتاب بقيمة نحو 52 مليار دولار.

وقبل فتح دفاتر الاكتتاب في وقت سابق اليوم الاثنين، كان إصدار أرامكو المقرر تسعيره يوم غد الثلاثاء قد جذب بالفعل طلبات تزيد قيمتها على 30 مليار دولار، وفقا لما ذكره وزير الطاقة السعودي خالد الفالح.