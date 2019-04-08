ارتفاع الأرباح الربعية لمعظم شركات البتروكيماويات السعودية

حققت ”سابك“ ومعظم شركات البتروكيماويات في السعودية زيادة كبيرة في الأرباح الصافية في الربع الأول من العام الحالي مقابل الربع الأخير من العام الماضي.

وأظهر تقرير“ صندوق الأهلي كابيتال“ الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي، نشر اليوم الإثنين، أن الأرباح الصافية لسابك عملاق صناعة البتروكيماويات في المملكة بلغت نحو 4116 مليون ريال (1.097 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي بارتفاع بنسبة 27.9% في الربع الأخير من عام 2018.

وبين التقرير الذي أطلعت ”إرم نيوز“ على نسخة عنه، أن تلك الأرباح كانت أقل بنحو25.3 % مقارنة مع أرباح الربع الأول من العام الماضي.

وقفزت الأرباح الصافية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات بنسبة 109% إلى 487 مليون ريال (130 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي مقابل الربع السابق في حين حققت الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات سبكيم ارتفاعًا حادًا في الأرباح بمقدار 200% لتصل إلى 120 مليون ريال (32 مليون دولار) في تلك الفترة.

وبلغت أرباح شركة كيان السعودية حوالي 203 ملايين ريال (54 مليون دولار) وفقًا للتقرير الذي أفاد بعدم توفر معلومات عن أرباح الربع الأخير.

وأشار التقرير إلى أن أرباح الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ارتفعت بنحو 2.8% الى 168 مليون ريال (44.8 مليون دولار) على أساس ربعي في حين بلغت الزيادة حوالي 72.2% على أساس سنوي.

وأظهر أن أرباح شركة سافكو تراجعت بمقدار 66.6% إلى نحو 190 مليون ريال (50 مليون دولار) على أساس ربعي وحوالي 20% على أساس سنوي.

وبين التقرير أن أرباح شركة صحارى قفزت بنسبة 27.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 178 مليون ريال (47.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الحالي.