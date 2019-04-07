”بلومبيرغ“: الاتحاد للطيران تسعى لاقتراض 600 مليون دولار

قالت وكالة ”بلومبيرغ“ الأمريكية، إن شركة الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبو ظبي، تسعى لاقتراض 600 مليون دولار لتسديد دفعات مستحقة في صفقات طائرات.

ونقلت عن مصادر عليمة قولها، إن الشركة نفسها تقوم بإدارة القرض الذي يستحق لفترة ما بين سنة وسنتين، فيما رفض متحدث باسم الشركة تأكيد الخبر.

وكانت شركة طيران الاتحاد طلبت 43 طائرة بوينغ 787، إلا أنها قامت في شهر شباط/ فبراير الماضي بتقليص قيمة الصفقات مع بوينغ وإيرباص والبالغة قيمتها نحو 21.4 مليار دولار، في إطار خطة إعادة هيكلة بعد تحقيق خسائر في عملياتها في الأعوام الماضية.

وأشارت الوكالة إلى أن الشركة قلصت طلب طائرات بوينغ 777-9 إلى 6 طائرات وألغت تسليم 42 طائرة إيرباص ِA350، ليتبقى لها 20 طائرة من هذا الطراز العملاق.

ووفقًا للوكالة، فإن الاتحاد سجلت خسائر بمقدار 4.8 مليار دولار في السنوات الثلاث الماضية؛ ما دفعها إلى تسريح آلاف الوظائف وتقليص حجم النفقات وإلغاء بعض الخطوط العالمية وخاصة الرحلات غير المهمة.