مجموعة أبوظبي المالية: شعاع كابيتال والمجموعة تفوضان بنوكًا بشأن خطة اندماج

قال متحدث باسم مجموعة أبوظبي المالية إن شعاع كابيتال ومجموعة أبوظبي المالية فوضتا ”يو.بي.إس“ و“جيه.بي مورجان تشيس آند كو“، كمستشارين بشأن اندماج محتمل بين شركتي الاستثمار الإماراتيتين.

وكانت شعاع كابيتال، بنك الاستثمار المدرج في دبي، قالت يوم الأحد، إنها بدأت محادثات بشأن اندماج محتمل مع مجموعة أبوظبي المالية.

وقالت شعاع كابيتال إن كل طرف شكل مجموعة عمل، وبناء على مراجعة، ستقدم كل مجموعة عمل توصياتها لمجلس الإدارة الذي تتبعه، مضيفة أنه ليس هناك يقين بأن الصفقة ستتم.

وذكر المتحدث باسم مجموعة أبوظبي المالية، ردًا على استفسارات من ”رويترز“، أن ”يو.بي.إس السويسري وشركة المحاماة لينكليترز تعملان مع شعاع كابيتال، بينما يعمل جيه.بي مورجان المدرج في نيويورك مع مجموعة أبوظبي المالية“.

وقال مصدر مطلع على الصفقة، رفض ذكر اسمه بسبب حساسيات تجارية، إن ”الصفقة تمضي على مسار سريع لإتمامها قبل يونيو حزيران“.

وامتنعت شعاع كابيتال ويو.بي.إس وجيه.بي مورجان عن التعقيب على تعليقات مجموعة أبوظبي المالية اليوم الاثنين.

وبحسب بيانات أيكون، تملك مجموعة أبوظبي المالية – وهي شركة استثمار بديل بأصول تحت إدارتها تفوق عشرين مليار دولار – حصة قدرها 48.36% في شعاع.

وقال المصدر إن مجموعة أبوظبي المالية تهدف، من خلال الاندماج المحتمل، إلى أن تصبح مركزًا ماليًا إقليميًا بأنشطة في العقارات والخدمات المالية والتأمين والأسواق العامة.

وأبلغ المصدر، بجانب مصدر آخر، ”رويترز“ أن مجموعة أبوظبي المالية تسعى في نهاية المطاف إلى استحواذ عكسي محتمل.

والاستحواذ العكسي هو أن تقوم شركة خاصة بإدراج أسهمها في السوق بعد استحواذها على حصة مسيطرة في شركة عامة، ويتيح هذا للشركات أن تصبح مدرجة في البورصة من دون إجراء طرح عام أولي لأسهمها.

وقفزت أسهم شعاع أمس الأحد 15% لتبلغ الحد الأقصى اليومي للارتفاع، فيما ارتفعت الأسهم مجددًا بنسبة 11.9% بحلول منتصف اليوم الاثنين.