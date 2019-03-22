بوينغ تقوم بتعديلات جديدة على طائراتها بعد الحادثتين الأخيرتين (صور)

كنتيجة لما حدث في طائرتيها الأخيرتين، قررت شركة بوينغ جعل الضوء غير مقبول the disagree light مجانيًا كجزء من تحديث البرامج القادم لأسطول 737 MAX.

كما ستقوم الشركة المصنعة أيضًا بتحديث الطائرات القديمة بهذه الخاصية التي لم تكن موجودة فيها منذ البداية.

وتفتقر طائرتا بوينغ 737 ماكس 8، اللتان تحطمتا في إثيوبيا وإندونيسيا، إلى اثنتين من ميزات السلامة في مقصورات القيادة الخاصة بهما، والتي تراها الشركة المصنعة للطائرات إضافية، ولكن كان من الممكن أن تساعد الطيار في اكتشاف القراءات الخاطئة.

ميزات الأمان الاختيارية (مؤشر زاوية الهجوم وضوء عدم الموافقة)، هي أشياء لا تفرضها إدارة الطيران الفيدرالية ولا يتم تثبيتها حاليًا إلا إذا دفعت شركة الطيران ثمن هذه الإضافات.

وصرح مسؤولون لصحيفة نيويورك تايمز أن شركة Lion Air Flight 610 وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية Flight 302 لم يتم تزويدهما بمميزات السلامة تلك.

بينما يبحث المحققون عن سبب عطل الطائرتين، تحول الانتباه حاليًا إلى برنامج جديد في الطائرات التي تأخذ قراءات من أجهزة تسمى زاوية مجسات الهجوم.

يمكن للبرنامج أن يدفع أنف الطائرة إلى الأسفل في بعض الحالات، على سبيل المثال عندما تشير المستشعرات إلى أن الطائرة قد تتعطل.

تم إيقاف الأسطول بالكامل من طراز 737 MAX في أعقاب التصادمات المميتة في إثيوبيا وإندونيسيا التي وقعت، لم يفصل بينهما سوى خمسة أشهر فقط.

ألقي اللوم جزئيًا على زاوية الخطأ في مجسات الهجوم angle of attack sensors في كارثة إندونيسيا التي وقعت أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة 189 شخصًا.

وكانت أجهزة الاستشعار هذه أيضًا هي محور التحقيقات في الحادث، الذي وقع في إثيوبيا هذا الشهر والذي قتل فيه 157 شخصًا.

رغم كون ميزات الأمانة هذه غير أساسية في الطائرات، إلا أن الخبراء أكدوا أنها مفتاح السلامة للطائرة وركابها.

يقول بيورن فيهرم، محلل في شركة الاستشارات الجوية ليهام، لصحيفة نيويورك تايمز: ”إنها مهمة ولا تكلف شركات الطيران أي شيء تقريبًا“.

وأضاف: ”بوينغ تطلب رسومًا مقابل تزويد الطائرات بها، فقط لأنها يمكنها ذلك. لكنها حيوية للسلامة“.

تُباع هذه الميزات بتكلفة إضافية ، مما يعني أن بعض شركات الطيران ذات الميزانية المحدودة مثل Lion Air اختارت عدم ملاءمتها لميزانيتها.

أثار تحطم طيارة شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، في 10 آذار/مارس، أحد أكبر التساؤلات في تاريخ الطيران وألقى بظلاله على طراز بوينغ 737 MAX المزمع أن يكون معيارًا لعقود من الزمن.

ومن المتوقع صدور تقرير نهائي حول تحطم طائرة شركة liom للطيران، والذي اتخذ حاجة ملحة جديدة منذ الحادث الإثيوبي، في أغسطس، كما أنّه من المتوقع أن يصدر التقرير الأول من تحقيق إثيوبيا في غضون شهر.

وعلى الرغم من عدم وجود صلة مباشرة بين الحادثتين، يركز المحققون على نظام آلي للتحكم في الطيران، وهو MCAS (نظام زيادة خصائص المناورة)، الذي دخل حيز التنفيذ مع MAX قبل عامين.

وتم تصميم البرنامج لمنع فقدان الرافع الذي يمكن أن يسبب خللًا هوائيًا، وإرسال الطائرة إلى أسفل بطريقة غير قابلة للتحكم.

ويعتقد المحققون أنه في حادث تحطم طائرة شركة lion للطيران، ربما تم تفعيلها عن طريق الخطأ بواسطة مستشعر خاطئ.

ووفقًا لمسجل بيانات الرحلة، فقد كافح طيارو Lion Air Flight 610 للسيطرة على الطائرة؛ لأن نظام MCAS الآلي دفع مرارًا وتكرارًا أنف الطائرة بعد الإقلاع.

كما أبلغ الطيارون في طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية عن صعوبة مماثلة قبل سقوط الطائرة في الأرض بالقرب من أديس أبابا في 10 آذار/مارس.

وبعد تحطم طائرة شركة lion للطيران، أصدر مسؤولو الطيران الأمريكيون تحذيرًا بأن طائرتي بوينغ من طراز 737-8 و737-9 ”قد تواجهان صعوبة في السيطرة عليهما“.

هذا وحذرت إدارة الطيران الفيدرالية من أن المستشعر الخاطئ قد يتسبب في ”إفراط حركة وضع الأنف، وفقدان ارتفاعات كبيرة، وتأثير محتمل مع التضاريس“.