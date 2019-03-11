محكمة يابانية ترفض حضور كارلوس غصن اجتماع مجلس إدارة ”نيسان“‎

منعت محكمة يابانية، الاثنين، كارلوس غصن من حضور اجتماع لمجلس إدارة مجموعة نيسان، وفق وسائل إعلام محلية، في وقت يقوم فيه الرئيس السابق للمجموعة الذي أفرج عنه بكفالة بتحضير دفاعه في مواجهة اتهامات له بمخالفات مالية.

وكانت نيسان قد أقالت غصن بعد وقت قصير على توقيفه الصادم في 19 تشرين الثاني/ نوفمبر في طوكيو، لكن، لا يمكن إقالته رسميًا من مجلس الإدارة من دون اجتماع استثنائي للمساهمين.

ومن المتوقع عقد اجتماع في الثامن من نيسان/ أبريل. وأفادت كل من شبكة إن.إتش.كي العامة وصحيفة نيكي اليومية عن القرار، لكن، لم يتسن الاتصال بالمحكمة على الفور لتأكيد الأنباء.

ويعقد مصنّع السيارات الياباني اجتماعًا لمجلس إدارته الثلاثاء في يوكوهاما قرب طوكيو.

وكان محامي غصن، جونيشيرو هيروناكا، قد قال في وقت سابق الاثنين إن موكله ”عليه واجب“ حضور اجتماع مجلس الإدارة ويريد أن يحضره في حال أعطت المحكمة الضوء الأخضر لذلك.

وتم الإفراج عن غصن في السادس من آذار/ مارس بكفالة تبلغ نحو 9 ملايين دولار. ومن ضمن شروط الإفراج عنه أن يمنع عليه الاتصال بأشخاص قد يكونون على صلة بقضيته، ومن بينهم مديرون تنفيذيون في نيسان، يرجح أن يحضروا اجتماعات مجلس الإدارة، مثل الرئيس التنفيذي هيروتو سايكاوا.