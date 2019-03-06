ملياردير إماراتي يستحوذ على 25% من ”الشرقية للدخان“ بمصر

استحوذ الملياردير الإماراتي محمد العبار على حصة تقدر بـ25% من طرح أسهم شركة الشرقية للدخان المصرية (حكومية)، وفق بيان لمكتب سري الدين للاستشارات القانونية.

وكشف مكتب سري الدين، الذي يقدم المشورة القانونية للعبار في الصفقة، أن العبار ومستثمرين سعوديين استثمروا أكثر من 400 مليون جنيه (22 مليون دولار) في شراء أكثر من 25% من الطرح الخاص لأسهم الشرقية للدخان في بورصة مصر.

وأوضح المستشار القانوني للصفقة أن العبار يسعى إلى التعاون مع جميع المساهمين في الشرقية للدخان من أجل تطوير أعمال الشرقية بما يخدم مصلحة جميع المساهمين فيها، بحسب البيان.

وتنتج الشركة المصرية السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية 70% مقابل 30% للشركات الأجنبية الأخرى.

وأشار مكتب سري الدين إن الملياردير الإماراتي يسعى للحصول على تراخيص تصنيع المنتجات التبغية في عدد من الأسواق الخليجية والسوق العراقي.