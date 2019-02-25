السودان.. خفض الدولار الجمركي 16.7% لدعم القطاع الخاص‎

قررت الحكومة السودانية، اليوم الإثنين، تنفيذ خفض في قيمة الدولار الجمركي من 18 إلى 15 جنيهًا بنسبة 16.7 في المئة.

جاء ذلك، لدى لقاء رئيس مجلس الوزراء السوداني الجديد محمد طاهر إيلا، مع رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني سعود البرير، بحسب بيان حكومي اطلعت عليه الأناضول.

والدولار الجمركي، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه، نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.

وقال ”البرير“، إن ”قرارًا بتخفيض تسعيرة قيمة الأرضيات بالميناء بنسبة 50% للفترة من مطلع فبراير/شباط الجاري، حتى تاريخ اليوم، بأثر رجعي“.

وذكر أن ”هذه القرارات، ستسهم في معالجة وحل عديد من الإشكاليات وتدعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب تأثيرها الإيجابي على عدد من القطاعات الإنتاجية وتسهيل انسياب السلع، وخفض تكلفة الإنتاج“.

والعام الماضي، أثار قرار رفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهًا من 6.9 جنيه للدولار، موجة غلاء واسعة في الأسواق، ارتفعت بموجبها أسعار السلع الاستهلاكية.

ويعاني السودان من أزمات في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق الموازية (غير الرسمية)، إلى أرقام قياسية مقابل الدولار الواحد.

ويوم الجمعة الماضية، أعلن الرئيس عمر البشير، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة عام، وحل حكومة ”الوفاق الوطني“ وحكومات الولايات، كما دعا البرلمان إلى تأجيل النظر في التعديلات الدستورية.

وتأتي تلك القرارات والتغييرات في المناصب الحكومية، في وقت تشهد فيه البلاد منذ أكثر من شهرين، احتجاجات منددة بالغلاء ومطالبة بتنحي البشير.