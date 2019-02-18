مجموعة ”سعد“ تسعى لحل مشكلة ديونها بموجب قانون الإفلاس السعودي

قالت ثلاثة مصادر مطلعة، إن شركة رجل الأعمال السعودي المثقل بالديون معن الصانع، تقدمت بطلب لإشهار إفلاسها بموجب قانون سعودي جديد يسهل على الدائنين استعادة مدفوعاتهم، وهو إجراء قد يحقق انفراجة في أطول خلاف بشأن ديون في المملكة.

وتخلّفت مجموعة سعد، التي تملك استثمارات في قطاعات منها الخدمات المصرفية والرعاية الصحية، بجانب شركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه عن سداد ديون في عام 2009، ووصل حجم الديون المتعثرة المستحقة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وظل الدائنون يضغطون على الشركتين خلال السنوات العشر الأخيرة لسداد ديونهم.