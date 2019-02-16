بسبب عجزها عن منافسة أمازون.. سلسلة متاجر ”Pay Less“ الأمريكية تغلق 2100 فرع

انضمت سلسلة متاجر ”Pay Less“ الأمريكية للأحذية، إلى قائمة شركات التسويق الكبرى التي تضطر لإغلاق فروعها بسبب التعثر المالي والعجز عن منافسة التسويق الإلكتروني، الذي تقدمه شركات جديدة مثل ”أمازون“.

ونقلت شبكة ”سي أن أن“ بيانًا لشركة ”بي لس“، التي تعني ”ادفع أقل“، أعلنت فيه أنها ستعرض ابتداء من يوم غد الأحد بضائعها للتصفية في 2100 فرع عبر الولايات المتحدة وبورتو ريكو، بحيث تستكمل تصفيتها وإغلاقها في شهر مايو القادم.

يشار الى أن الشركة التي تأسست عام 1956 في ولاية كانساس، تمتلك 3600 فرع موزعة على 40 بلدًا، لكن ما سيجري إغلاقه هو فروعها في الولايات المتحدة فقط.

وكانت الشركة قد تقدمت للمحكمة في إبريل 2017 تطلب الحماية من الإفلاس، مع المباشرة بإغلاق حوالي 400 فرع، حتى إذا فشلت في إعادة هيكلة أوضاعها عادت إلى طلب التفليسة، كما فعلت من قبلها شركات جيمبوري وراديو شاك.

أنماط التسوق الجديدة

ويأتي هذا التتابع في تصفية السلاسل التجارية الكبرى، ومنها ”تويز آر“ و“بوك ستور“، جراء هيمنة الشبكات التسويقية الجديدة على الإنترنت، مثل أمازون، كونها تريح الناس من مغادرة منازلهم والتنقل بين المولات بحثًا عما يريدون، كما يقول ”غريغ بورتل“، خبير التسويق في شركة ”أيه تي كيرني“.