”انفستكورب“ البحريني وشركة اسكتلندية يؤسسان صندوقًا برأس مال مليار دولار

اتفق بنك ”انفستكورب“ البحريني وشركة اسكتلندية على تأسيس صندوق برأس مال يتراوح بين 800 مليون ومليار دولار، للاستثمار في البنية التحتية في منطقة الخليج.

وأكد رئيس الاستثمار المؤسسي في بنك انفستكورب، حازم بن جاسم، أن الصندوق، الذي تشارك فيه شركة ”ستاندرد لايف ابيردين“، سيركز على الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال في مقابلة مع وكالة ”بلومبرغ“ الأمريكية، ”إن دول مجلس التعاون استفادت كثيرًا من استثمارات الحكومة بشكل دائم، والآن نرى أن هناك مجالًا كبيرًا للقطاع الخاص ليلعب دوره في ضوء تراجع أسعار النفط، وسعي دول المجلس إلى تنويع اقتصادها والتخفيف من الاعتماد على صادرات النفط“.

ولفتت الوكالة إلى أن هذا الصندوق يتزامن مع خطط ”انفستكورب“ لزيادة أصولها المالية إلى نحو 50 مليار دولار من خلال الاستحواذات والاستثمار في عدد من القطاعات.

وأوضحت أن انفستكورب، التي أنشئت عام 1982، تعتبر أكبر مؤسسة استثمارية خليجية في السوق العقاري الأمريكي.