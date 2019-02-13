محامي الدفاع الرئيسي عن كارلوس غصن ينسحب من القضية ‎

المصدر: ا ف ب

قال بيان صادر عن مكتب موتوناري أوتسورو‭‭‭‭ ‬‬‬‬كبير محامي رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن إنه قدم استقالته إلى المحكمة في تحول مفاجئ في القضية التي بدأت قبل نحو ثلاثة أشهر بسبب مزاعم ارتكاب غصن مخالفات مالية.

وأفادت صحيفة سانكي اليابانية أن غصن وكل المحامي الشهير جونيتشيرو هيروناكا بدلا من أوتسورو‭‭.

وخلا البيان الذي وزعه مكتب أوتسورو‭ من أي سبب للاستقالة‭. وأكد العاملون في مكتبه الاستقالة دون إبداء أسباب.

وقال البيان إن عضوا ثانيا في فريق الدفاع عن غصن، هو ماساتو أوشيكوبو والذي يعمل في مكتب أوتسورو، استقال أيضا. ولم يتسن الاتصال بمكتب جو كوندو محامي الدفاع الثالث عن غصن للحصول على تعقيب.

ولم يتسن الحصول على تعليق من هيروناكا.

وغصن محتجز منذ إلقاء القبض عليه في 19 نوفمبر تشرين الثاني حيث يواجه ثلاث تهم تتعلق بخيانة الأمانة وعدم الإفصاح الكامل عن قيمة راتبه في سجلات الشركة.

ينفي غصن الاتهامات وقال لصحيفة نيكي إن مديرين في نيسان يعارضون خططه لتعميق التحالف القائم مع شركة رينو وراء الإطاحة به.