الولايات المتحدة ترسل وفدًا تجاريًا إلى بكين لمواصلة المشاورات

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن بلاده سترسل وفدًا تجاريًا إلى بكين، منتصف فبراير/ شباط الجاري؛ لمواصلة المشاورات بين البلدين، حسبما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة “شينخوا”، اليوم الجمعة.

وحسب “شينخوا”، فقد أبلغ ترامب نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، أن الوفد الأمريكي الذي سيتوجه إلى بكين، منتصف الشهر الجاري، سيكون برئاسة الممثل التجاري روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة ستيفن منوشين.

والتقى ترامب مع ليو في البيت الأبيض، والذي ترأس الجانب الصيني في الحوار الاقتصادي الشامل بين البلدين في المحادثات التجارية، التي استمرت يومين واختتمت الخميس.

وقال ترامب عبر “تويتر”، إن المباحثات التجارية بين بلاده والصين “تسير بشكل جيد ونية طيبة وروح عالية بين الجانبين”.

وسلم ليو رسالة من الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى ترامب، والتي أشار فيها إلى أن العلاقات بين البلدين “تمر بمرحلة حرجة”.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصادين -الولايات المتحدة والصين- منذ مارس/آذار 2018، وارتفعت حدتها في يونيو/حزيران الماضي.

إلا أن الحرب بينهما هدأت قليلًا، منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي؛ بإعلانهما هدنة لمدة 90 يومًا، تتخللها مفاوضات مشتركة للوصول إلى أرضية مناسبة للمبادلات التجارية.

وشكل الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والصين معًا، نحو 38.7% من الناتج الإجمالي العالمي في 2017، بقيمة 31 تريليون دولار، من مجموع 80 تريليون دولار.

وفي وقت سابق، وافق ترامب، على تعليق الزيادة المقررة في الرسوم الجمركية على الواردات السنوية من الصين والبالغة قيمتها 200 مليار دولار، حتى بداية مارس/آذار المقبل، يجري خلالها الدخول في مفاوضات مشتركة.