غصن: مسؤولون في “نيسان” لجأوا إلى “التآمر والخيانة” لوقف اندماج مع “رينو‎”

قال كارلوس غصن إن مسؤولين تنفيذيين في شركة “نيسان” كانوا يعارضون خططه لتأسيس علاقات أوثق مع شريكتها “رينو” لصناعة السيارات، لجأوا إلى “التآمر والخيانة” لتعطيل خططه، وإنهم يقفون وراء اتهامه بإساءة السلوك المالي.

وفي أول مقابلة يجريها مع وسائل الإعلام منذ إلقاء القبض عليه في التاسع عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، أكد غصن لصحيفة نيكي أنه ناقش مع هيروتو سايكاوا، الرئيس التنفيذي لنيسان، في سبتمبر/ أيلول، خططًا لدمج الشركتين. لكنه قال إن مسؤولين تنفيذيين في نيسان لجأوا إلى “التآمر والخيانة” لإفشال تلك الخطط.

وكان غصن، الذي قاد “نيسان” لتجاوز أزمتها قبل 20 عامًا، يدفع باتجاه ارتباط أكبر بين الشركة و”رينو”، بما في ذلك الاندماج الكامل، على الرغم من التحفظات القوية في الشركة اليابانية.

وما زال غصن رهن الاحتجاز بعد إلقاء القبض عليه، وتوجيه اتهامات له تتعلق بخيانة الثقة وعدم الإفصاح عن راتبه الكامل.