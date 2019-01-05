شركة تسعى لتطوير طائرة ركاب أسرع من الصوت (صورة)

تسعى شركة “بوم تكنولوجي” إلى إنتاج طائرة جديدة، تسمى Overture، التي من المتوقع أن تطير بسرعة تصل إلى 1451 ميلًا في الساعة، ويبلغ مداها 5000 ميل.

وتهدف الشركة، التي جمعت حتى الآن مبلغ 100 مليون دولار لتلك الغاية، إلى إطلاق الطائرة في عام 2023، كما تهدف إلى بيع طائرتها المنتظرة بمبلغ 200 مليون دولار.

وبحسب مجلة فوربس، من المقدر أن يُكلف تطوير الطائرة 6 مليارات دولار، لكن الشركة تواجه صعوبة في الحصول على محرك لدعم الطيران الأسرع من الصوت، وخاصة أنه لن يكون مفيدًا للطائرات الأخرى.

وتُعد المشكلة مع الطيران الأسرع من الصوت هي في الموجة الصوتية التي تصل إلى الأرض في أيام “الكونكورد”، التي كانت الطائرة تطير بسرعتها القصوى عندما تصبح فوق المحيط.

ولن يكون السفر بالطائرة رخيصًا، وسيكون الهدف الرئيسي لرحلاتها هم رجال الأعمال الذين يستطيعون تحمل سعر التذكرة البالغ 4000 جنيه إسترليني.

ويتوقع أن تنقل الطائرة الجديدة 55 شخصًا فقط، في حين كان بإمكان طائرة الكونكورد نقل 100 راكب.