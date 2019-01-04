بعد طلبه جلسة علنية لتوضيح مبررات اعتقاله.. غصن أمام المحكمة خلال 5 أيام

المصدر: ا ف ب

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم الجمعة، أن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان سيمثل أمام المحكمة في غضون خمسة أيام، بعدما طلب عقد جلسة علنية لسماع سبب احتجازه.

وسيكون هذا أول ظهور علني لغصن منذ القبض عليه يوم 19 نوفمبر تشرين الثاني لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية. ثم صدر أمر آخر بالقبض عليه على خلفية اتهامات أخرى.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية، إن غصن قدم طلبًا لمحكمة طوكيو الجزئية اليوم الجمعة، ويتعين على المحكمة عقد جلسة في غضون خمسة أيام.

وذكرت الهيئة نقلًا عن محامي غصن أنه “يعتزم المثول أمام المحكمة”.