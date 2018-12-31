“أرامكو” السعودية تستحوذ بالكامل على مشروع “أرلانكسيو للكيماويات”

أعلنت شركة “أرامكو” السعودية، الإثنين، استحواذها بالكامل على مشروع “أرلانكسيو القابضة ( بي. في)” المشترك مع شركة “لانكسيس آي جي” الألمانية للكيميائيات المتخصصة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنها “اشترت حصة شركة لانكسيس البالغة 50% في مشروع أرلانكسيو، بقيمة 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار)”.

وأكدت أن “الصفقة تعزز جهودها لتنويع أعمال الشركة في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق، كما تعزز من قدراتها في مراحل سلسلة القيمة بمجال الطاقة والكيميائيات”.

وكانت أرامكو السعودية ولانكسيس الألمانية قد أطلقتا المشروع في 2016.

وتعتبر “أرلانكسيو” إحدى الشركات العالمية المنتجة للمطاط الصناعي ولدائن الإيلاستومر، والتي تورّد لكبريات شركات تصنيع الإطارات وقطع غيار السيارات حول العالم.