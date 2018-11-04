مسؤول يقول إن إجراءات طرح ثروة كابيتال ببورصة مصر شابتها “بعض المخالفات”

أفاد خالد النشار، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الأحد، بأن تنفيذ إجراءات طرح ثروة كابيتال شابتها بعض المخالفات لإجراءات سوق المال.

وتأتي تصريحات النشار بعدما قامت الرقابة المالية، الخميس الماضي، بمنع شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب، وهي وحدة لبلتون المالية القابضة التابعة للملياردير المصري نجيب ساويرس، من مزاولة نشاطها لمدة ستة أشهر.

وبلتون من أكبر المؤسسات المالية في مصر، وتتبعها نحو 18 شركة متخصصة في الاستثمار وإدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات.

وقال النشار، في اتصال هاتفي مع رويترز “قرار منع بلتون من نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات ستة أشهر جاء بعد تحقيقات.. تنفيذ إجراءات الطرح (لثروة كابيتال) شابتها بعض المخالفات لإجراءات سوق المال”.

وأضاف “المخالفات التي ظهرت كانت تمثل خطرًا على المتعاملين وسوق المال، ولذا كان يستوجب علينا التدخل وفقًا للقانون لحماية السوق”.

ويُعطي القانون الذي استندت إليه الهيئة في قرارها لمجلس إدارة الهيئة سلطة اتخاذ تدابير من بينها منع الشركة من كل أو بعض الأنشطة المرخص لها بمزاولتها “إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين في الشركة أو المتعاملين معها”.

وأوضح النشار أن “من حق الشركة التّظلم والاطلاع على أسباب القرار”.

وكانت بلتون المالية نفت الأسبوع الماضي في بيان مخالفتها “لأي قواعد أو قرارات تنفيذية خاصة بالطروحات الخاصة”، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة “لحماية مصالحها ومصالح مساهميها وعملائها”.

وتضمن الطرح العام الأولي لثروة كابيتال، التي تقدم الحلول التمويلية للمستهلكين، بيع نحو 40 في المئة من أسهم الشركة بقيمة بلغت نحو 2.2 مليار جنيه (123.18 مليون دولار) الشهر الماضي.