“الفطيم” الإماراتية تشرع في مشروعها لبناء “السعودية مول”

دعت مجموعة “ماجد الفطيم” الإماراتية، المقاولين لتقديم عطاءاتهم مطلع شهر فبراير/شباط القادم، وذلك لتولي بناء “السعودية مول”، الذي تعتزم الشركة إنشاءه في الرياض، بتكلفة تتراوح بين 1.5 – 2 مليار دولار.

ووفق مصادر مطلعة، فإن مشروع “السعودية مول” سيقام في حي النرجس شمال الرياض، على مساحة تزيد على 866 ألف متر مربع، ويتضمن مساحة للتزلج وفندقًا وحديقة رئيسية والعديد من المرافق الأخرى.

وبحسب مجلة “ميد” الاقتصادية، ذكرت “الفطيم” أن المقاولين الذين دعتهم للتقدم لتولي إنشاء المشروع بينهم: “تاف” التركية، و”نسما” السعودية، و”ساليني أمبريلو” الإيطالية، و”لارسن آند توبرو” الهندية، و”الإنشاءات العربية” اللبنانية، و”أوراسكوم” المصرية، و”المقاولون المتحدون” اللبنانية، و”السيف للمقاولات” السعودية.

وأضافت أنها اختارت كلًّا من “كاليسون آر تي كي إل” الأمريكية، و”خطيب وعلمي” اللبنانية، و”فايسفول كلود” البريطانية، كاستشاريين للمشروع.

وكانت مجموعة “ماجد الفطيم” قد أعلنت في فبراير/شباط 2016، أنها تعتزم استثمار 14 مليار ريال لإنشاء مركزي تسوق عالميين في الرياض، وأيضًا أعلنت لاحقًا أنها تخطط لافتتاح أكبر دار سينما في المملكة مع بداية العام المقبل 2019، وذلك ضمن مشروع واجهة الرياض بالقرب من مطار الملك خالد الدولي.