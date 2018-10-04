طيران الإمارات تنوي خفض “ثلث رحلاتها” في 2019

قالت شركة طيران الإمارات اليوم الخميس، إنها ستخفض عدد الرحلات الجوية التي تسيّرها إلى نحو الثلث لمدة 45 يومًا في العام المقبل حين يُغلق أحد المدرجين في مطار دبي الدولي لإجراء أعمال تجديد.

ومن المقرر إغلاق المدرج الجنوبي خلال الفترة من 16 أبريل /نيسان إلى 30 مايو/ أيار 2019 لإعادة تسوية سطحه، واستبدال الإضاءة الأرضية وبعض البنى التحتية الأخرى.

ومطار دبي الدولي، الذي استخدمه 88.2 مليون مسافر في العام 2017، هو مركز عمليات شركتي طيران الإمارات، وفلاي دبي، كما أنه محرك لاقتصاد الإمارة الذي يعتمد اعتمادًا شديدًا على السياحة والسفر.

وقالت متحدثة باسم شركة الطيران في بيان، إن الشركة يمكنها التأكيد على أنه ستُضطر لتقليص جدول رحلاتها بما يقرب من 28 بالمئة خلال هذه الفترة.

وذكرت المتحدثة أن شركة طيران الإمارات ستُلغي بعض الرحلات، وستخفّض عدد الرحلات إلى بعض الوجهات، بينما ستغير مواعيد رحلات أخرى خلال أعمال التجديد.

وطيران الإمارات، التي أقلت 58.5 مليون مسافر في السنة المالية الماضية، هي واحدة من كبرى شركات الطيران في العالم.

وقالت “فلاي دبي” اليوم الخميس، إنها ستنقل بعض رحلاتها إلى المطار الثاني في دبي، وهو مطار آل مكتوم الدولي أثناء الإغلاق المؤقت للمدرج الجنوبي.

وعمل مطار دبي الدولي بمدرج واحد لمدة 80 يومًا في العام 2014 بسبب أعمال تجديد وإصلاح في مدرجيْه، وتسبب هذا الإغلاق في فقدان مجموعة طيران الإمارات لما يقّدر بواقع 467 مليون دولار من إيراداتها، وفقًا للقوائم المالية للشركة.