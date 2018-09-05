“تويوتا” تسحب مليون سيارة هجينة وسط مخاوف من شبوب حرائق فيها

أعلنت شركة “تويوتا موتورز“، أنّها ستسحب نحو مليون سيارة هجينة، وسط مخاوف من شبوب حرائق فيها.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن “السيارات الهجينة المسحوبة من طرازي (C-HR) و(Prius)”.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشركة، “جان إيف جو”، قوله إنّه “من المقرر سحب حوالي 554 ألف سيارة من اليابان، بينما سيتم سحب 192 ألف سيارة من الولايات المتحدة”.

وكشف إيف جو، أنّ “قرار الشركة يأتي بعد تسجيل حالة احتراق واحدة لسيارة في اليابان، ولكن دون وقوع إصابات، وذلك يرجع إلى مشاكل تقنية أدت إلى شبوبها”.

وقال إنّ “الشركة تسعى إلى إضافة قطعة حامية إلى محركات السيارات المتأثرة بتلك المشكلة التقنية، وذلك لحماية الأسلاك عند وقوع أيّ عطل أو مشكلة”، مؤكدًا “احتمالية حدوث تماس كهربائي، وشبوب الحريق في السيارة نتيجة تعرض الأسلاك الواصلة بين المحرك ووحدة التحكم للتآكل مع مرور الوقت”.

وحتى الآن، لم تكشف الشركة تفاصيل أخرى عمّا حدث، أو متى ستتم إتاحة تلك السيارات في الأسواق مرة أخرى.