36.5 % ارتفاع أرباح “سابك” السعودية في النصف الأول من 2018

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة “سابك” السعودية، أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، بنسبة 36.5 % على أساس سنوي، خلال النصف الأول من عام 2018.

وبلغ صافي أرباح “سابك” 12.2 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، مقارنة مع 8.9 مليار ريال (2.4 مليار دولار)، في الفترة المناظرة من 2017.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح، إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المباعة، بحسب إفصاح للشركة.

وقامت “سابك”، خلال وقت سابق من العام الجاري بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة، بلغ أثرها المالي على إجمالي تكاليف الفترة الحالية 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار).

و”سابك” أكبر شركة سعودية مدرجة في البورصة، ورابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، مملوكة من الدولة بنسبة 75.7 %، موزعة بين 70 % لصندوق الاستثمارات العامة الحكومية، و5.7% تملكها مؤسسة التأمينات الاجتماعية.