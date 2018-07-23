الصندوق السيادي الكويتي يشتري شركة بريطانية مقابل 1.7 مليار دولار

قال ذراع البنية التحتية لصندوق الثروة السيادية الكويتي في بريطانيا اليوم الإثنين، إنّه وافق على شراء شركة، “نورث سي ميدستريم بارتنرز”، لخطوط أنابيب النفط والغاز من شركة أركلايت كابيتال للاستثمار المباشر.

وامتنع رن هاوس، ذراع الاستثمار في البنية التحتية، الذي مقره لندن التابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، عن الكشف عن البنود المالية للصفقة، لكن مصدرين أبلغا “رويترز” أنه سيدفع حوالي 1.3 مليار جنيه إسترليني (1.70 مليار دولار).

وقالت مصادر إنّ “قيمة نورث سي ميدستريم بارتنرز تبلغ حوالي 1.2 مليار إلى 1.3 مليار إسترليني (1.6 مليار إلى 1.7 مليار دولار)”.

وأضافت أنّ “فريق الإدارة الحالي للشركة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي أندي هيبيل، سيظل باقيًا”.

وقال رن هاوس إنّ من المتوقع إتمام الصفقة في 2018 بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة على عملية الاندماج.

ويصنف معهد صناديق الثروة السيادية الهيئة العامة للاستثمار الكويتية كرابع أكبر صندوق سيادي في العالم، بعد صناديق السيادية للنرويج والكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويدير الصندوق السيادي الكويتي استثمارات بقيمة 592 مليار دولار.