“إعمار” العقارية تعتزم مضاعفة استثماراتها في مصر

نقلت صحيفة مصرية، اليوم الثلاثاء، عن محمد العبار، رئيس مجلس إدارة “إعمار” العقارية، قوله: إن الشركة التي مقرها دبي تنوي مضاعفة استثماراتها في مصر إلى 100 مليار جنيه (5.60 مليار دولار) على مدى الأعوام الخمسة القادمة.

وقال العبار، متحدثًا على هامش افتتاح فندق في منطقة سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي، أمس الإثنين: إن “إعمار” تنوي زيادة عدد الفنادق في مشروعها “مراسي” إلى ستة بحلول عام 2021، باستثمار إجمالي ستة مليارات جنيه.

ويقع مشروع “مراسي” على بعد نحو 125 كيلومترًا غربي الإسكندرية، ثاني أكبر مدن مصر، وكان من المخطط له بادئ الأمر أن يضم أكثر من ثلاثة آلاف شقة و600 غرفة وجناح فندقي.

وإضافة إلى فرص الاستثمار بساحل مصر على البحر المتوسط، قال العبار: إن “إعمار” تتطلع إلى إتمام المفاوضات مع الشركة التي تدير العاصمة الإدارية الجديدة لمصر فيما يتعلق بمشروع يتضمن وحدات سكنية ومساحات مكتبية ومناطق ترفيه على مساحة تعادل 6.3 كيلومتر مربع.

وتوقع إتمام المحادثات في غضون شهرين، حسبما نقلت عنه صحيفة “المال” الاقتصادية المصرية.

وكان المستثمر الإماراتي صاحب المشاريع العملاقة مثل برج خليفة في دبي، أطول بناية في العالم، سيتولى قيادة مشروع تشييد العاصمة الجديدة الضخم الذي يقام على مسافة 45 كيلومترًا شرقي القاهرة، لكن مصر والعبار لم يتوصلا إلى اتفاق نهائي في 2015.

وكانت خطة مصر لبناء المدينة الجديدة قد أُعلنت في مارس/ آذار 2015 خلال مؤتمر في شرم الشيخ لإعادة جذب المستثمرين الأجانب الذين نأوا بأنفسهم عن البلاد إثر انتفاضة 2011.

وواجهت الفكرة، وهي من بين عدة مشاريع أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الاقتصاد وخلق فرص العمل التي تشتد الحاجة إليها، عقبة عندما انسحب المطور الإماراتي.

وكانت الخطط الأصلية للعاصمة الجديدة، الهادفة إلى الخروج من زحام القاهرة وتلوثها، تشير إلى تكلفة إجمالية 300 مليار دولار وتتضمن بناء مطار أضخم من مطار هيثرو في لندن.

ولم ترد “إعمار” العقارية حتى الآن على طلب من وكالة “رويترز” للتعقيب على تقرير الصحيفة.