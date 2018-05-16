ثرواتهم أعلى من الناتج المحلي لسويسرا.. تعرّف على 19 مليارديرًا جمعوا أموالهم عبر التكنولوجيا (صور)

كشفت صحيفة “بيزنس إنسايدر” البريطانية، اليوم الأربعاء، عن قائمة ضمت 19 مليارديرًا تمكنوا من جمع ثرواتهم عبر الاستثمار في قطاع التكنولوجيا بأموال مجتمعة قُدّرت بأعلى من الناتج المحلي لسويسرا.

وضمت القائمة وجوهًا معروفة، بما في ذلك نجوم “وادي السليكون” الذين جمعوا ثرواتهم في الصين وخارجها.

تشانغ زيدونغ

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ويأتي مؤسس شركة “تينسنت” القابضة، والمعروف باسم توني تشانغ، في ذيل القائمة بثروة تقدّر بـ 11.6 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 15.8 مليار دولار. وكان تشانغ يشغل منصب مدير التكنولوجيا التنفيذي في شركة “تينسنت” الصينية حتى العام 2014.

وليام دينغ

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “نيتياس”، والتي أسسها في العام 1997، وهي الآن واحدة من أكبر شركات الألعاب المحمولة في العالم، وتبلغ ثروته 12.9 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 17.5 مليار دولار.

لورين باول جوبز

أسست أرملة ستيف جوبز مؤسسة “Emerson Collective” ذات التأثير الاجتماعي، وشاع مؤخرًا أنها تجري محادثات لدعم قسم الأخبار في “BuzzFeed”، وتبلغ ثروتها 13.9 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 18.9 مليار دولار.

عظيم بريمجي

رئيس شركة “ويبرو” المحدودة، ويشتهر بكونه قيصر صناعة تكنولوجيا المعلومات الهندية، وتبلغ ثروته 13.9 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 18.9 مليار دولار.

إيلون ماسك

الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” و”سبيس إكس”، كما يدير شركة البنى التحتية للأنفاق “ذا بورينغ كمباني”، وتبلغ ثروته 14.7 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 20 مليار دولار.

بول ألين

أحد مؤسسي مايكروسوفت، ومالك نادي كرة القدم الأمريكية “سياتل سي هوكس”، وتبلغ ثروته 16.1 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 21.9 مليار دولار.

لي كون هي

رئيس مجموعة “سامسونغ”، والابن الثالث لمؤسس شركة سامسونغ، لي بيونغ تشول، وتبلغ ثروته 16.6 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 22.5 مليار دولار.

مايكل ديل

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ديل” للتكنولوجيا، والتي تعد أكبر شركة تكنولوجيا خاصة في العالم، وتبلغ ثروته 16.8 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 22.8 مليار دولار.

ماسايوشي سون

المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “سوفت بانك”، والتي تمتلك صندوق استثمار تقني ضخم بقيمة 100 مليار دولار، وتبلغ ثروته 16.8 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 22.8 مليار دولار.

ستيف بالمر

الرئيس التنفيذي السابق لشركة مايكروسوفت، والمالك الحالي لنادي لوس أنجليس “لوس أنجليس كليبرز”، وتبلغ ثروته 28.4 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 38.5 مليار دولار.

جاك ما

الرئيس التنفيذي لمجموعة “علي بابا”، والتي تعتبر أكبر شركات التجارة الإلكترونية في الصين، وتبلغ ثروته 28.9 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 39.2 مليار دولار.

بوني ما هواتنغ

الرئيس التنفيذي لشركة “تينسنت”، وأغنى رجل في الصين، وتبلغ ثروته 33.6 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 45.6 مليار دولار.

سيرغي برين

أحد مؤسسي شركة “غوغل”، ورئيس الشركة الأم لها “ألفا بت”، وتبلغ ثروته 34.8 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 47.2 مليار دولار.

لاري بيدج

أحد مؤسسي شركة “غوغل”، وأول مديريها التنفيذيين في العام 2001، وتبلغ ثروته 35.2 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 47.8 مليار دولار.

لاري إليسون

الرئيس التنفيذي لشركة “أوراكل” منذ أن ساهم بتأسيسها في العام 1977، وتبلغ ثروته 43.3 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 58.8 مليار دولار.

كارلوس سليم هلو

مدير شركة “أمريكا موفل”، والمالك السابق لحصة قدرها 40 مليون دولار في شركة “Shazam”، ومن بين عدد من الأصول، يمتلك خدمة إذاعة الموسيقى في أمريكا الجنوبية “Claro Música”، وتبلغ ثروته 49.7 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 67.5 مليار دولار.

مارك زوكربيرغ

الرئيس التنفيذي لشركة “فيسبوك”، والتي أسسها بغرفته في السكن الجامعي العام 2004، وتبلغ ثروته 52.6 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 71.4 مليار دولار.

بيل غيتس

مؤسس شركة مايكروسوفت، وهو يركز الآن على العمل الخيري من خلال مؤسسة “بيل وميليندا غيتس”، وتبلغ ثروته 66.7 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 90.5 مليار دولار.

جيف بيزوس

يأتي الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون” ومؤسس إمبراطورية البيع بالتجزئة على رأس قائمة الأثرياء الـ19، وهو أغنى رجل في العالم بثروة تقدّر بـ 83 مليار جنيه إسترليني، أو ما يعادل 112.6 مليار دولار.