“بي إم دبليو” تسحب 300 ألف سيارة بسبب عطل قد يتسبب بحوادث خطيرة

أعلنت شركة “بي إم دبليو” الألمانية عن سحبها 312 ألف سيارة في بريطانيا، معرضة لخطر عطل كهربائي قد يتسبب بحوادث خطيرة.

وقال المتحدث باسم الشركة، إنه سيتم الاتصال بمالكي الموديلات المتأثرة، والتي تشمل طرازات “1 Series” و”3 “Series و”Z4″ و”X1” التي تم إنتاجها بين مارس 2007 وأغسطس 2011، في الأسابيع الثلاثة القادمة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قالت وكالة السائقين والمعايير (DVSA) الأسبوع الماضي إن شركة “بي إم دبليو” لم تنبه السلطات البريطانية إلى 19 حالة من الأعطال الكهربائية في أحد طرازاتها.

ويؤدي العطل الفني لفقد بطارية السيارة اتصالها بصندوق الصمامات، ما يترك السيارة دون كهرباء ومعطلة، كما تمنع السائق من استخدام أضواء الفرامل أو الإنذار.

وأدى الخطأ بالفعل لوفاة “نارايان غورونغ” 66 عامًا، في عيد الكريسماس في عام 2016، عندما اصطدمت سيارته “فورد فييستا” بشجرة في هامبشاير، بينما كان يحاول تجنب سيارة BMW تعاني من هذا العطل.

كما وجد تحقيقًا أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن هذا العطل قد يؤثر على عدد أكبر من السيارات التي تم سحبها بعد الواقعة والبالغ 36410.

وقال متحدث باسم “بي إم دبليو”: “الآن ندرك الحاجة إلى توسيع عملية السحب لتشمل مجموعة أكبر من السيارات، ونحن نوسع النطاق كإجراء احترازي”.

وأضاف أنه يمكن إصلاح الخطأ في غضون ساعتين من خلال استبدال أحد المكونات، وحتى الآن لم تنصح الشركة عملاءها بالتوقف عن قيادة سيارتها.