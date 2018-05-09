أوبر تكشف تصميمها للتاكسي الطائر ذاتي القيادة (فيديو وصور)

كشفت شركة “أوبر” العالمية للنقل، عن أحدث تصاميمها للتاكسي الطائر المقرر إطلاقه عام 2020 كجزء من مخططها لإنشاء أول شبكة سيارات “أجرة طائرة”.

وأعلنت الشركة عن نموذج تصميمها للمرة الأولى في مؤتمر “Elevate Summit ” في لوس أنجلوس اليوم، حيث استعرضت طائرة الإقلاع والهبوط العمودية (VTOL) التي يمكن أن تنقل الركاب فوق المدن المزدحمة خلال عامين فقط.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أظهر نموذج كامل الحجم ونموذج أولي مصغر، كيف يتسع التاكسي الكهربائي الطائر لأربعة ركاب، والذي سيقوده طيار في البداية قبل أن يصبح في نهاية المطاف ذاتي القيادة تمامًا.

وتخطط الشركة لإطلاق خدمة التاكسي الطائر في عام 2020، قبل أن تجعلها ذاتية القيادة في غضون 5-10 سنوات.

وخلال المؤتمر، كشف مسؤولو أوبر أن الشركة تخطط للقيام بما يقرب من 10 أضعاف عدد الرحلات اليومية للطيران الاتحادي في المدينة، حيث ستكون تكلفة السفر بالتاكسي الطائر أقل من دولارين لكل ميل.

ووفقًا لرئيس البرنامج الجوي “اريك أليسون”، عند إطلاق الخدمة ستكلف الرحلة حوالي 5.73 دولار لكل ميل، ولكن مع زيادة عدد الركاب، تخطط الشركة لتخفيض الأسعار أكثر، حتى يصل سعر الميل حوالي 1.84 دولار.