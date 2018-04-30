“مبادلة” الإماراتية تتطلع للعمل في صناعة الطيران بالسعودية

قالت شركة “مبادلة” لصناعة الطيران، اليوم الإثنين، إنه توجد مجالات ضخمة للعمل مع السعودية ولاسيما في قطاع صناعة الطيران.

وأبلغ خالد عبدالله القبيسي مؤتمرًا صحفيًا في أبوظبي: “أعتقد أن هناك فرصًا ضخمة للتعاون بيننا وبين السعودية… صناعة الطيران مجال رئيسي لكلا البلدين، من العظيم أن نعمل معًا، ومن المأمول أن نتفادى تكرار الجهود”.

مبادلة لصناعة الطيران وحدة لشركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، والتي تدير أصولًا بنحو 200 مليار دولار.

ويسلط المسؤولون السعوديون الضوء على النقل كقطاع يحظى بالأولوية في عمليات الخصخصة بالمملكة، لكن خصخصة المطارات تستغرق وقتًا طويلًا.