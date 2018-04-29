“سابك” السعودية تدرس فرصًا لدخول أسواق أفريقيا

قال يوسف البنيان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) اليوم الأحد، إن الشركة تدرس فرصًا للوصول إلى الأسواق الأفريقية وإقامة مصانع جديدة هناك.

كانت سابك، رابع أكبر شركة بتروكيماويات في العالم، أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع صافي ربح الربع الأول من العام 5.4%. وحققت الشركة 5.51 مليار ريال (1.47 مليار دولار) ربحًا صافيًا في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار ارتفاعًا من 5.23 مليار ريال قبل عام.

وأبلغ الرئيس التنفيذي الصحفيين خلال مؤتمر بخصوص النتائج المالية أن لدى الشركة ديونًا بأكثر من 27 مليار ريال تستحق هذا العام وأن خيارات جمع التمويل عن طريق السندات أو أدوات أخرى متاحة دائمًا.

(الدولار = 3.7498 ريال سعودي)