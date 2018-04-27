شيفرون الأمريكية تسجل 3.6 مليار دولار أرباحًا صافية في الربع الأول

حققت شركة شيفرون الأمريكية لإنتاج النفط ربحًا صافيًا بلغ 3.6 مليار دولار في الربع الأول من 2018، بزيادة قدرها 129 مليون دولار عن الفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت حصة السهم من الأرباح 1.90 دولار.

وبلغ إجمالي الإيرادات وبقية مصادر الدخل 37.764 مليار دولار في الربع الأول، بالمقارنة مع 33.421 مليار دولار قبل عام.

وكان محللون توقعوا أنّ تحقق الشركة أرباحًا قدرها 1.48 دولار للسهم، وإيرادات بقيمة 41.83 مليار دولار، وفقًا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وبلغ صافي الإنتاج العالمي للشركة في الربع الأول 2.85 مليون برميل يوميًا من المكافئ النفطي، مقارنةً مع 2.68 مليون برميل يوميًا في الفترة نفسها من العام الماضي.