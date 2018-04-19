تحقيقات بريطانية حول شبهات فساد  في مجمع “إيلترا إليكترونيك” في الجزائر 

تجري مصالح التحقيق في الانحرافات المالية البريطانية”SFO” تحقيقًا جزائيًّا بشأن رشوة، يشتبه بأن فرع المجمع الدولي”إيلترا إليكترونيك” في الجزائر متورط فيها، الأمر الذي من شأنه التأثير على مناخ الأعمال في البلاد.

ونقل المجمع المعروف في بيان له اليوم الخميس، أنّ التحقيق “يأتي بناءً على تقرير قدمته الشركة إراديًّا للمصالح الأمنية”، معربةً عن نيتها في الاستمرار بالتعاون مع ذات المصالح المتخصصة بالاستعلام المالي.

وتابع البيان أنّه “لا يُمكن تقييم نتائج التحقيق في المرحلة الحالية وتأثيره على مجمعنا”، موضحًا أنّ التحقيق يخصّ موظفي الفرع وشركائهم في الجزائر.

وتعهّد المُجمّع بكشف تفاصيل أوفى في الوقت المناسب، مع الإشارة إلى أنّ “إيلترا إليكترونيك تُقدّم خدمات في الإعلام الآلي والإلكترونيك في قطاعات: الدفاع، والفضاء، والأمن، والنقل، والطاقة”.

في سياق متصل، نقلت وكالة “رويترز” للأنباء أن ظهور هذه الأخبار وتداولها على نطاق واسع، أفقد المجمع 6 في المئة من قيمة أسهمه في البورصة.