محكمة إنجليزية تمنع “دانة غاز” الإماراتية من توزيع أرباح على مساهميها

أعلنت شركة دانة غاز الإماراتية، اليوم الأحد، عن تلقيها أمرًا وقتيًا من محكمة إنجليزية عليا، يمنعها من توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن 2017.

وقالت الشركة، التي تتخذ من إمارة الشارقة مقرًا لها، إن الأمر يمنعها من توزيع أرباح نقدية على المساهمين نظرًا لعدم احتساب مخصصات لسداد قيمة الصكوك المستحقة والبالغة 700 مليون دولار.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية السنوية للشركة في 11 أبريل/ نيسان الجاري، توزيع أرباح نقدية بواقع 5 بالمائة من رأسمالها على المساهمين.

وأضافت الشركة في إفصاح نُشر على سوق أبوظبي للأوراق المالية، أنها تتجه للطعن على هذا القرار وإلغائه، وستقوم بمطالبة جميع الأطراف ذات العلاقة بالتعويض عن أي أضرار تكبدتها ومساهميها نتيجة لهذا الأمر.

وأشارت “دانة غاز” إلى أن الحكم صدر لصالح شركة “كونترين” الأمريكية، التي تعتبر مستشارًا استثماريًا لصناديق وحسابات مختلفة، تحمل صكوك مضاربة من دانة غاز.

ومنذ عدة أشهر، تسعى دانة غاز أمام المحاكم الإماراتية والبريطانية لتفادي سداد استحقاقات صكوكها البالغة قيمتها 700 مليون دولار.

وترى الشركة أن الصكوك أصبحت مخالفة للقانون في الإمارات بسبب تغييرات في ممارسات التمويل الإسلامي.

و”دانة غاز” العاملة في مجال الغاز الطبيعي في منطقة الشرق الأوسط، تأسست العام 2005، وتمتلك حاليًا أصولًا في مجالات التنقيب عن الغاز وإنتاجه في الإمارات، ومصر، وإقليم كردستان شمال العراق.