يعتبر الأول في الشرق الأوسط.. السعودية تدشن مصنعًا لإنتاج مادة تستخدم في صناعة السيارات والإلكترونيات

دشنت شركة “سابك” السعودية، أكبر شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط، أول مصنع في المنطقة لتصنيع مادة “البولي أسيتال”، التي تستخدم في صناعة السيارات والإلكترونيات، بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف طن متري.

وقالت الشركة عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الأربعاء، إن “تدشين المصنع يأتي في إطار تنويع الاقتصاد وتحفيز النمو عبر تقديم حلول جديدة في قطاع الصناعات التحويلية”.

ومادة “البولي أسيتال” من الكيماويات المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، وتستخدم بصفة رئيسة في صناعة السيارات والإلكترونيات، إلى جانب الصناعات الميكانيكية والإنشائية، وعدد من التطبيقات الصناعية الأخرى.

ويقع المصنع الجديد في مجمع “ابن سينا” بمدينة الجبيل الصناعية (شرق)، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويشغل المصنع شركة “ابن سينا”، وهي مملوكة مناصفة بين “سابك” و”سي تي إي” إحدى الشركات التابعة لشركتي “سيلانيز” و”ديوك إنيرجي” الأمريكيتين.

و”سابك” أكبر شركة سعودية مدرجة في البورصة، مملوكة للدولة بنسبة 75.7 بالمئة.