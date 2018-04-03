“أبوظبي المالية” تستحوذ على حصة استراتيجية في صندوق بـ”وادي السليكون”

قال صندوق “500 ستارت أبس” الذي يستثمر في الشركات الناشئة ومقره وادي السليكون، اليوم الثلاثاء، إن مجموعة أبوظبي المالية استحوذت على حصة استراتيجية في صندوق الاستثمار المغامر.

تأتي الخطوة التي اتخذتها مجموعة أبوظبي المالية، وهي شركة استثمار ذات ملكية خاصة في الإمارات العربية المتحدة وتدير أصولًا بأكثر من ستة مليارات دولار، في الوقت الذي تتطلع فيه صناديق الثروة السيادية والشركات في الخليج للاستثمار بشركات الساحل الغربي الأمريكي المرتبطة برأس المال المغامر والذكاء الصناعي والروبوتات.

ولم يكشف البيان عن قيمة الصفقة أو حجم الحصة.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، جاسم الصديقي: إن “معدل تدفق الصفقات على (صندوق 500) هو أيضًا تدفق كبير يمكننا دمجه بما يحقق استفادة أكبر”.

وأضاف أنهم “يجلبون تلك الصفقات ويحللونها، وهم أيضًا مستثمرون فيها”.

وأشار البيان إلى أن “استثمار مجموعة أبوظبي المالية يأتي بعد سنوات جرى التعامل فيها مع (500 ستارت أبس) على أنه شريك محدود”.

وقال: “من المتوقع أن تؤدي هذه الأموال إلى تسريع نمو المبادرات الرئيسية لصندوق 500، ودخول أسواق جديدة وتعزيز الأموال العالمية في المستقبل”.

وأضاف أنّ “صالح الهاشمي الرئيس التنفيذي لشركة ألجوريثما، ذراع التكنولوجيا لمجموعة أبوظبي المالية، سينضم لمجلس مديري صندوق (500 ستارت أبس)”.

وكانت شركة مبادلة للاستثمار، الصندوق التابع لحكومة أبوظبي، دشنت في تشرين الأول/ أكتوبر ذراعًا لرأس المال المغامر مع سوفت بنك اليابانية، حيث قالت الشركة آنذاك: إن “فريقًا مختصًا بالاستثمار المغامر سيعمل من سان فرانسيسكو”.