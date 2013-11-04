داماك تسعى إلى إدراج أسهم في لندن

قالت شركة داماك العقارية الإماراتية الإثنين، إنها تعتزم جمع حوالي 500 مليون دولار من بيع شهادات إيداع دولية في بورصة لندن سعيا للاستفادة من تعافي السوق العقارية في الإمارة.
ومن شأن الإدراج في لندن أن يجعل داماك أول شركة عقارية كبيرة في دبي تقوم بطرح عام أولي منذ انهيار السوق العقارية في الإمارة في 2009.
وكانت داماك التي تأسست في عام 2002 أول شركة تتضرر من الانهيار الذي هوى بأسعار العقارات في دبي أكثر من 50 % مقارنة بذروتها في عام 2008. وتبني داماك ملاعب جولف في الإمارة مع إمبراطور العقارات الأمريكي دونالد ترامب ومجمعا سكنيا وتجاريا يحمل ملامح هوليوود.
وارتفعت أسعار الوحدات السكنية والإيجارات أكثر من 20 بالمئة في الأشهر الـ 12الماضية، بدعم من الثقة في الاقتصاد ونمو قطاعي التجارة والسياحة ووضع دبي كملاذ آمن في منطقة تعاني من الاضطرابات السياسية.
وحذر البعض ومن بينهم صندوق النقد الدولي من تكون فقاعة جديدة في السوق.
غير أن حكومة دبي تبنت قواعد جديدة لردع المضاربين، ويعتقد مؤسس داماك أن السوق تتجه نحو نمو مستدام بدعم من سوق الإيجارات القوية.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة حسين سجواني في اتصال مع رويترز إن داماك تعتقد أن دبي في بداية دورة نمو، مشيرا إلى أن الطلب يتجاوز العرض الآن وهو السبب في ارتفاع الإيجارات.
وقالت داماك في بيان إلى البورصة أعلنت فيه عن أرباحها:" إن حوالي 85 % من المحفظة الحالية للشركة موجودة في دبي في حين يبلغ إجمالي قيمة الأصول 2.3 مليار دولار".
وبلغت أرباح الشركة في النصف الأول من العام 332 مليون دولار; بارتفاع نسبته 40 % عن إيرادات عام 2012 بأكمله بينما بلغت الإيرادات 631.9 مليون دولار.
وقال سجواني إن الطرح العام الأولي لأسهم داماك جاء في هذا التوقيت للاستفادة من صعود أسواق الأسهم مضيفا أن داماك هي أحدث شركة خليجية تتجه للإدراج في لندن بدلا من سوقها المحلية.
وكان آداء أسواق الأسهم الخليجية قويا في عام 2013 إذ صعدت بورصة دبي 80 % منذ بداية العام ولكن ينظر إليها على أنها تعاني من نقص السيولة وتفتقر إلى اهتمام المؤسسات الاستثمارية.
وقال سجواني لدى سؤاله عن السبب في تفضيله لندن على دبي إن قاعدة مستثمري الشركة متنوعة بالنسبة لمشتري العقارات ومن ثم فإن قاعدة المستثمرين ستكون كبيرة بالنسبة للطرح.
وتأمل داماك في السير على خطى شركات عقارية أخرى أدرجت أسهمها في لندن عام 2013 حيث ارتفعت أسهم شركات فوكستونز وكانتريوايد وكريست نيكلسون العقارية التي تركز جميعها على بريطانيا بنسبة 35.7% و57.4% و75% عن سعر الطرح على الترتيب.
ويدير عملية الطرح سيتي جروب ودويتشه بنك بمشاركة ذراع الأنشطة المصرفية الاستثمارية لمجموعة سامبا المالية السعودية وفي.تي.بي كابيتال.