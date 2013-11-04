داماك تسعى إلى إدراج أسهم في لندن

قالت شركة داماك العقارية الإماراتية الإثنين، إنها تعتزم جمع حوالي 500 مليون دولار من بيع شهادات إيداع دولية في بورصة لندن سعيا للاستفادة من تعافي السوق العقارية في الإمارة.

ومن شأن الإدراج في لندن أن يجعل داماك أول شركة عقارية كبيرة في دبي تقوم بطرح عام أولي منذ انهيار السوق العقارية في الإمارة في 2009.

وكانت داماك التي تأسست في عام 2002 أول شركة تتضرر من الانهيار الذي هوى بأسعار العقارات في دبي أكثر من 50 % مقارنة بذروتها في عام 2008. وتبني داماك ملاعب جولف في الإمارة مع إمبراطور العقارات الأمريكي دونالد ترامب ومجمعا سكنيا وتجاريا يحمل ملامح هوليوود.

وارتفعت أسعار الوحدات السكنية والإيجارات أكثر من 20 بالمئة في الأشهر الـ 12الماضية، بدعم من الثقة في الاقتصاد ونمو قطاعي التجارة والسياحة ووضع دبي كملاذ آمن في منطقة تعاني من الاضطرابات السياسية.

وحذر البعض ومن بينهم صندوق النقد الدولي من تكون فقاعة جديدة في السوق. غير أن حكومة دبي تبنت قواعد جديدة لردع المضاربين، ويعتقد مؤسس داماك أن السوق تتجه نحو نمو مستدام بدعم من سوق الإيجارات القوية. وقال الرئيس التنفيذي للشركة حسين سجواني في اتصال مع رويترز إن داماك تعتقد أن دبي في بداية دورة نمو، مشيرا إلى أن الطلب يتجاوز العرض الآن وهو السبب في ارتفاع الإيجارات.