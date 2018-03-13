ترامب يمنع صفقة استحواذ على “كوالكوم” حماية للأمن القومي

أصدر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، مرسومًا رئاسيًا يمنع إتمام صفقة استحواذ شركة “برودكوم”، ومقرها سنغافورة، على شركة “كوالكوم” مقابل 117 مليار دولار.

وأشار بيان رسمي إلى أن القرار حال دون الاندماج بين شركتي “برودكوم” و”كوالكوم” لصناعة المعالجات الدقيقة، موضحًا أن الرئيس اعتبر أن اندماجهما يضرّ بالأمن القومي لبلاده.

وقال ترامب في قراره المذكور إنه “يوجد ثمة دليل قوي بما فيه الكفاية على أن شركة برودكوم من الممكن أن تتخذ خطوات من شأنها إضعاف الأمن القومي للولايات المتحدة”.

على الجانب الآخر، اعترض مديرو شركة “برودكوم” على القرار، مؤكدين أن “الصفقة لا يوجد فيها أي تهديد على الإطلاق للأمن القومي الأمريكي”.

وتعد شركة “كوالكوم” من أكبر رواد تصنيع شرائح معالجات البيانات للهواتف الذكية، إذ تستخدم منتجاتها، وخاصة معالجات سناب دراجون، في أغلب تلك الهواتف التي تصنع من قبل شركات أمريكية أو غيرها.

وبذلك تنتهي معركة خاضتها الشركتان على مدى الأشهر الأخيرة في إطار هذه الصفقة؛ وكادت تصبح إحدى أضخم الصفقات التي يتم إبرامها في قطاع التكنولوجيا.