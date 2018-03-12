اتفاقية شراكة استثمارية عمانية سعودية تمتد 50 عامًا بقيمة 1.8 مليار دولار

وقعت شركتان عمانية وسعودية تعملان في القطاع الخاص، ومؤسسة عُمان للاستثمار الحكومية، اتفاقية شراكة لتطوير مدينة خزائن اللوجستية في السلطنة، باستثمارات تبلغ 300 مليون ريال عماني أي ما يعادل 779.6 مليون دولار للمرحلة الأولى.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية، اليوم الاثنين، في العاصمة العمانية مسقط، ضمن فعاليات معرض ومؤتمر عُمان العقاري، الذي انطلق اليوم، ويستمر يومين.

والشركتان هما المجموعة العمانية العالمية للوجستيات “أسياد”، ومجموعة محمد علي السويلم السعودية “ماسكو”.

وحسب المؤتمر تمتد استثمارات المرحلة الأولى نحو 20 عامًا، فيما تمتد استثمارات المشروع لـ 50 عامًا بقيمة أكثر من 700 مليون ريال عماني؛ أي ما يعادل 1.8 مليار دولار.

وتصل المساحة الاجمالية للمشروع نحو 51 مليون مترمربع، وتتضمن ميناءً بريًا، ومخازن ومركز شاحنات، إضافة لأنشطة صناعية ومرافق تجارية وسكنية.

وتعد “أسياد”، شركة قابضة وهي الذراع اللوجيستية التنفيذية للحكومة العمانية، وتجمع تحت مظلتها جميع شركات القطاع اللوجيستي التي تساهم الحكومة في ملكيتها، شاملة الموانئ والمناطق الحرة والقطارات وشركات النقل البري والبحري.

وتعمل “ماسكو”، التي تأسست عام 1984، في تقديم خدمات البناء المتنوعة والتشغيل والصيانة، وتختص ببناء الطرق السريعة الرئيسة ومشاريع البنية التحتية.