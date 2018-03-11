شركة طيران تعلن استئناف رحلاتها إلى عدن اليمنية.. تعرف عليها   

أعلن السفير الجيبوتي لدى الرياض، ضياء الدين بامخرمة، الأحد، استئناف رحلات الخطوط الجوية “الجيبوتية” إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، بدءًا من بعد غدٍ الثلاثاء.

وقال بامخرمة في تغريدة على تويتر، “ستنطلق بحول الله تعالى الرحلة التدشينية الأولى لطيران الخطوط الجيبوتية، من جيبوتي إلى عدن، يوم بعد غدٍ الثلاثاء”.

ومن المتوقع أن تسير الشركة رحلاتها إلى مطار عدن، بمعدل رحلة كل أسبوع.

وفي الأول من آذار/ مارس الجاري، أعلنت الخطوط الجوية الجيبوتية عزمها استئناف رحلاتها إلى مطار عدن الدولي، بعد توقف رحلاتها منذ بداية الحرب قبل نحو 3 أعوام.

وأبدت الشركة استعدادها لوضع أسـعار تنافسـية، إضافة إلى الاستعداد لنقل المواد الإغاثية والدواء إلى كل المطارات اليمنية، في حال طلبت منها الحكومة اليمنية ذلك، ووفقًا للإجراءات المتبعة بالتنسيق مع التحالف العربي بقيادة السعودية.

ومنذ اندلاع المعارك في اليمن في آذار/ مارس 2015، أوقفت شركات الطيران العالمية رحلاتها إلى اليمن، باستثناء “أفريكان إكسبريس”، إضافة إلى شركة طيران اليمنية (حكومية)، التي تجد صعوبة كبيرة في تلبية طلبات المسافرين المتزايدة، جراء الحرب وتفشي الأمراض والأوبئة.