5 أشخاص جنوا أموالًا طائلة في 2017.. وجيف بيزوس يتربع على عرش الصدارة

هيمن الرؤساء التنفيذيون للمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الاجتماعي، والمستثمرون العقاريون، على قوائم الحاصدين للأموال في 2017.

وفيما يأتي أكثر 5 أشخاص جنوا أموالًا خلال العام الماضي، وفقًا لموقع مجلة “ديلي بيست” الأمريكية.

1. الرئيس التنفيذي لجيف بيزوس

حصد بيزوس أكبر قدر من المال في 2017، ليصبح أغنى شخص في العالم، بإضافة نحو 35 مليار دولار لحسابه المصرفي، الذي تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 100 مليار دولار.

ووفقًا لموقع “بلومبرغ”، فإن الملياردير برونس اقتنص لقب أغنى شخص في العالم، من بيل غيتس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

2. رجل الأعمال الصيني هوي كا يان “شو جياين”

جنى المُطور العقاري ورئيس مجلس إدارة مجموعة إيفرغراند للتطويرات العقارية في الصين، ثاني أكبر ثروة في 2017، تقدر بحوالي 28 مليار دولار، ويصنف على أنه الملياردير الـ22 في العالم، وثالث أغني رجل في الصين بصافي ثروة قيمتها 34 مليار دولار، محققًا نموًا بنسبة 350% في 2017.

3. الملياردير الفرنسي برنارد أرنولت

أثبت أرنولت أن قطاع التجزئة لم يمت، بعد تحقيقه أرباحًا بلغت 24 مليار دولار في 2017.

وأرنولت الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية موت هينيسي، التي تشرف على أكثر من 70 نوعًا من الخمور الفاخرة، والأزياء ومستحضرات التجميل، والمجوهرات.

4. الرئيس التنفيذي لـ”فيسبوك” مارك زوكربيرغ

أضاف لثروته 23 مليار دولار هذا العام؛ ما يرفع قيمتها الإجمالية إلى 71.7 مليار دولار.

ويُصنف زوكرييرغ البالغ من العمر 33 عامًا، كأغنى خامس شخص في العالم، وحصل أخيرًا على شهادة فخرية من جامعة هارفارد في أيار/ مايو 2017.

5. الملياردير الصيني موجول بوني ميا “ميا هواتنغ”

رئيس مؤسسة تينسنت العملاقة في مجال التكنولوجيا، ويصنف ضمن أكبر 5 مليارديرات في العالم حصدوا أموالا في هذا العام، إذ حقق أرباحًا تزيد عن 20 مليار دولار، ليصل إجمالي ثروته إلى 41.2 مليار دولار.

وتتحكم شركته في وسائل الإعلام الاجتماعية مثل: “وي شات” والنسخة الصينية من “واتس اب”.