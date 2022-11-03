إيلون ماسك يقرر طرد نصف موظفي "تويتر"

كشف موقع "انسايدر" الأمريكي، اليوم الخميس، أن الملياردير إيلون ماسك، المالك الجديد لمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، قرر طرد ما يقرب من 3700 موظف، يمثلون نحو نصف قوة العمل في الشركة.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر، أنه "تم الانتهاء يوم الاربعاء، من وضع اللمسات الأخيرة على قائمة الموظفين الذين تم اختيارهم لاحتمال فصلهم ضمن خطة التسريح".

وأشار الموقع نقلا عن شخصين مطلعين على خطط الشركة ورسالة داخلية اطلع عليها "انسايدر" إلى أنه تم "اختيار حوالي 3700 شخص ليتم استبعادهم".

وكشف الموقع خلال تقرير له، أنه "تم تكليف نواب رؤساء الأقسام بتجميع قوائم بكل فرد في إداراتهم والاختيار بين من يجب الاحتفاظ به في الشركة ومن يمكن تسريحه"، مضيفا أنه "تم إرسال تلك القوائم بعد ذلك إلى ماسك وفريقه، بما في ذلك محاميه الشخصي أليكس سبيرو".

وقال الموقع: "من المتوقع أن تتم عمليات التسريح يوم الجمعة.. وفي حال وصلت عمليات التسريح الفعلية إلى 3700 شخص، فهذا يعني أنه سيتم التخلي عن حوالي 50 ٪ من القوى العاملة بالمنصة".

ولفت الموقع إلى أنه بعد تضخم عدد الموظفين في حزيران/يونيو إلى حوالي 8200 موظف في الشركة، غادر المئات بعد أن تحرك ماسك للاستيلاء عليها، ما أدى إلى انخفاض عدد الموظفين لنحو 7500 شخص نهاية أيلول/سبتمبر الماضي.

وأوضح الموقع أن "تويتر" خضعت بالفعل لبعض التغييرات منذ مجيء ماسك، وأن هناك توقعات بالمزيد، مضيفا أن "التغييرات الأساسية شملت اشتراكا مدفوعا، فيما تجري مراجعة ممارسات الإشراف على المحتوى".

وقال الموقع نقلا عن رسالة داخلية في الشركة: "يطلب من الموظفين الذين يتطلعون إلى الاحتفاظ بوظائفهم في تويتر، أن يطرحوا على ماسك أفكارا جديدة وأن يكونوا مستعدين للعمل مع طاقة جنونية".

واستحوذ ماسك، أغنى شخص في العالم بثروة تزيد عن 200 مليار دولار، على "تويتر" مقابل 44 مليار دولار.