تقرير: هلع في شركات الـ"هاي تيك" الإسرائيلية إثر انهيار أسهم "سيليكون فالي" الأمريكي

ونقلت عن مستثمر إسرائيلي، طلب عدم كشف هويته، قوله إنه "بدءًا من ظهر الخميس تعيش الشركات الإسرائيلية على وقع أحداث متواترة".

وأضاف المستثمر أنه يحاول سحب أرصدة الشركة من المصرف الأمريكي، الذي يعد بنك الإيداع والإقراض الأكثر انتشارًا للشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا الفائقة الخاصة، بما في ذلك الشركات الإسرائيلية.

وأشار المصدر أيضًا للقناة إلى أن "ما حدث تسبب في حالة من عدم اليقين داخل الشركات والتي تبحث عن حل"، مضيفًا أن "خسائر البنك كبيرة جدا، لكنها لم تضعه بعد أمام خطر الإفلاس، لكن ما سيضعه أمام هذا الخطر الوجودي هو ردة فعل الشركات تجاه ما يحدث".

وأوضحت القناة أن قيام الشركات بسحب أرصدتها أخطر من الخسائر التي تعرض لها البنك، وأن "سيليكون فالي بنك" يعاني بالأساس من انخفاض حاد في حجم الودائع الخاصة بالشركات الناشئة، والتي تجد بدورها صعوبات في جمع تمويلات من صناديق رأس المال الاستثماري، على خلفية رفع أسعار الفائدة بشكل مستمر من قبل الفيدرالي الأمريكي لمواجهة التضخم.