رئيسة صندوق النقد: عام 2023 سيكون صعبًا على معظم الاقتصاد العالمي

قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد، إن عام 2023 سيكون صعبًا على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي.