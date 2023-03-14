البتكوين تقفز إلى أعلى مستوياتها منذ يونيو 2022

ارتفع سعر عملة البتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها خلال 9 أشهر، اليوم الثلاثاء، محققة مكاسب تجاوزت 30 % خلال 4 أيام فقط.

ويتجاهل هذا الارتفاع التخبط الذي تعاني منه الأسواق العالمية بعد انهيار بنك سيليكون فالي، نهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ترجيح التوقعات بعدم ارتفاع أسعار الفائدة بالمعدل الذي كان مخططًا.

وقفزت عملة بتكوين نحو 9.6 % إلى 26.533 دولار، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو/ حزيران 2022 محققة مكاسب لليوم الرابع على التوالي.