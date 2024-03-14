الغارديان: تحديات كبيرة تواجه خطط الصين الاقتصادية

وتهدف الحكومة الصينية أيضا إلى تحديد التضخم الاستهلاكي عند 3%، إلا أن تحقيق مثل هذا النمو ليس بالأمر الهين، خاصة في ظل الأداء الاقتصادي الأخير للبلاد.

وبينما توسع الناتج المحلي الإجمالي الصيني بنسبة 5.2% في عام 2023، وهي نسبة جيدة مقارنة مع الاقتصادات الكبيرة الأخرى، فإن هذا الرقم أقل بشكل ملحوظ من المعدلات التي شوهدت في العقود السابقة، وهو ما يشير إلى تباطؤ زخم النمو.

علاوة على ذلك، افتقر خطاب رئيس مجلس الدولة إلى خطط ملموسة لتحقيق معدل النمو المستهدف لعام 2024.

كما أن التخفيض المتوقع في عجز الموازنة يمكن أن يعمل كعائق أمام النمو، بالنظر إلى أنه ربما يحد من تدابير التحفيز المالي.

ومن المقرر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي الرسمي بنسبة 7.2%، وهو معدل لم يتغير عن عام 2023. ولكن من غير المرجح أن يساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.

كما تخطط الصين لإصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل بقيمة تريليون يوان (139 مليار دولار) لتمويل المزيد من الإنفاق.

ولكن، في اقتصاد يبلغ حجمه حوالي 126 تريليون يوان، فإن هذه السندات لن تصل إلا إلى ما يقرب من 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.

بموازاة ذلك، يمثل قطاع العقارات المتعثر مصدر قلق كبير، فعلى الرغم من أن سوق العقارات الصينية لا يزال الأكبر في العالم، فإنه لا تظهر عليه سوى القليل من علامات التعافي، حيث يقدر المحللون وجود عدد كبير من العقارات السكنية غير المبيعة؛ ما يشير إلى تراجع طويل الأمد في هذا القطاع.

علاوة على ذلك، فإن القرار الذي اتخذته الصين بالتوقف عن نشر أرقام البطالة بين الشباب في المناطق الحضرية يثير تساؤلات حول شفافية البيانات الاقتصادية الرسمية.

كما أن تقليص الصين إصدار البيانات الاقتصادية، إلى المستويات التي شوهدت آخر مرة في التسعينيات من القرن الماضي، يثير شكوكا بشأن الشفافية في التقارير الاقتصادية، وموثوقية المؤشرات الاقتصادية الرسمية؛ ما يؤثر على فهم الاتجاهات الاقتصادية في البلاد.