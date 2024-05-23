روسيا تتجاوز حصصها الإنتاجية في "أوبك+" خلال أبريل‎

قالت وزارة الطاقة الروسية، الأربعاء، إن روسيا تجاوزت حصصها الإنتاجية ضمن اتفاقات "أوبك+" في أبريل/ نيسان "لأسباب فنية".

وبحسب بيان للوزارة، ستقدم موسكو قريباً إلى الأمانة العامة لأوبك خطتها للتعويض عن ذلك، وفق "رويترز".

وقالت الوزارة في بيان "روسيا ملتزمة تماما باتفاقات أوبك+ وخططها للتعويض عن عدم تنفيذ خطة الإنتاج وستقدم قريبا إلى الأمانة العامة لأوبك خطتها لتغطية الانحراف البسيط عن مستويات الإنتاج الطوعية".

وقال البيان إن روسيا حافظت على الإنتاج ضمن حصص أوبك+ خلال الربع الأول من 2024.

وأضاف أن فائض الإنتاج في أبريل نيسان راجع إلى "أسباب فنية متعلقة بخفض الإنتاج بكمية كبيرة".

روسيا عضو فعال في أوبك+، وهي مجموعة تضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول ودول منتجة أخرى وافقت على فرض تخفيضات على الإنتاج.