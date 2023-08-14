من أصل 23 دولة .. من هي الدول العربية التي طلبت الانضمام إلى "بريكس"؟

كشفت وزيرة الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، ناليدي باندور، بأن 23 دولة تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وأن مناقشتها ستتم في القمة المرتقبة خلال شهر آب / أغسطس الجاري، وفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتضم قائمة الدول التي ترغب بالانضمام لـ"بريكس" ثماني دول عربية هي الإمارات والسعودية والجزائر والمغرب ومصر والكويت والبحرين وفلسطين.

وقالت باندور في مؤتمر صحفي: "سيبحث زعماء بلدان "بريكس" أثناء القمة مسألة توسيع المنظمة، وستجري جنوب إفريقيا بصفتها رئيسا لمنظمة "بريكس"، محادثات في القمة حول نموذج التوسيع ومبادئه ومعاييره. نتحرك تدريجيا نحو توافق على مسائل توسيع "بريكس" ونأمل بالتوصل إليه في القمة".

ونشرت الوزيرة قائمة الدول التي تقدمت بطلبات رسمية للانضمام إلى منظمة "بريكس" وهي إضافةً إلى الدول العربية الثماني، الأرجنتين وبنغلاديش وبيلاروس وبوليفيا وفنزويلا وفيتنام وكوبا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان ونيجيريا والسنغال وتايلاند وإثيوبيا.

وأشارت إلى أنه سيتم في القمة عرض تقرير خاص بشأن مبادئ توسيع "بريكس" وقائمة الدول الراغبة في الانضمام إليها، مؤكدة أن "الزعماء هم الذين سيتخذون قرارا نهائيا بهذا الشأن".

أكثر من 50 دولة

وفي وقتٍ سابق، أعلن سفير جنوب إفريقيا لدى مجموعة "بريكس"، أنيل سوكلال، أن المنظمة في عملية التوسع يمكن أن توحد أكثر من 50 دولة.

وأكد أن العديد من الدول تريد الانضمام إلى "البريكس"، بما في ذلك الإمارات ومصر وإندونيسيا والأرجنتين.

وشدد على أن "بريكس تمثل عالم المستقبل، وتأثير الجنوب العالمي آخذ في الازدياد. يجب أن يُنظر إلى "بريكس" على أنها حافز للتغيير نحو الأفضل في العالم". وأشار إلى أن المجموعة جذابة نظرا لقوتها الاقتصادية والجيوسياسية، فضلا عن إمكاناتها المالية.

وستعقد قمة منظمة "بريكس" القادمة في الفترة ما بين 22 و24 آب/ أغسطس الجاري في جوهانسبورغ برئاسة جنوب إفريقيا.