الذهب يتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس

تماسك الذهب، اليوم الجمعة، ويتجه نحو تسجيل أفضل أداء أسبوعي في سبعة أشهر بسبب التوتر في الشرق الأوسط وبدعم من توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ربما بلغت ذروتها بينما تقييم الأسواق أحدث بيانات عن التضخم.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1878.70 دولار للأوقية بحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش. وبالمثل ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1892.80 دولار.

وعكست عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار مسارهما في التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة عقب ارتفاعهما في الجلسة الماضية بعدما أظهرت البيانات زيادة أسعار المستهلكين الأمريكيين في سبتمبر أيلول.

وارتفع الذهب قبل بيانات التضخم إلى أعلى مستوياته في أسبوعين، الخميس، مدعوما بموقف كبار صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي بدا أنه يميل إلى التيسير النقدي وإشارتهم إلى أن الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قد يجعل الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة أقل ضرورة.

وهذا، إلى جانب الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وحركة "حماس"، وضع الذهب الذي لا يدر عائدا على مسار تحقيق زيادة تزيد عن 2% هذا الأسبوع، وهي أكبر نسبة منذ منتصف مارس/ آذار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 22.17 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.1% إلى 869.52 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.1% إلى 1143.60 دولار. لكن المعدنين في سبيلهما لتسجيل خسارة أسبوعية.